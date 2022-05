Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine, intr-un interviu pentru News.ro, ca Republica Moldova trebuie sa aiba parte de acelasi tratament ca Ucraina in negocierile de aderare la UE. De la inceputul razboiului, Comisia Europeana a trimis 150 de milioane de euro la Chisinau, iar in asteptare…

- Un sondaj realizat in aceasta luna arata ca 41% din cetațenii Republicii Moldova ar dori refacerea URSS, in timp ce 33% cred ca Vladimir Putin „elibereaza și denazifica” Ucraina. 52% dintre respondenți considera ca Rusia a declanșat un razboi impotriva Ucrainei, in timp ce 33 de procente cred ca Putin…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu presedintele Bulgariei, Rumen Radev. „Subiectul central al discuțiilor a fost, desigur, situația grava de securitate generata de agresiunea militara a Federației Ruse contra Ucrainei, precum și combaterea efectelor sale multiple. In plan umanitar, am reconfirmat…

- „Republica Moldova nu este un calaret liber spre Uniunea Europeana. Ne-am câstigat din greu dreptul de a solicita aderarea la UE. Am platit-o cu sângele nostru în 1992 când am ramas singuri sa ne aparam libertatea, demnitatea si independenta împotriva trupelor…

- Republica Moldova si-a depus joi candidatura la aderarea la Uniunea Europeana (UE), anunta Maia Sandu, presedinta aceste tari vecine cu Ucraina, la o saptamana dupa ce Vladimir Putin a lansat invazia Ucrainei, relateaza AFP.

- Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a declarat ca Republica Moldova s-a calificat alaturi de Ucraina și de Georgia sa faca parte din parteneriatulul estic cu UE. Acesta a concluzionat ca Republica Moldova nu trebuie sa lipseasca din niciun proiect privind aderarea. Cristian Diaconescu a spus,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In cazul in care duminica viitoare ar avea un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, 52% din populație ar vota „Pentru”. Datele se regasesc in studiul Barometrul socio-politic februarie 2021, realizat de catre compania de cercetare sociologica IMAS, conform deschide.md.…