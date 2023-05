Stiri pe aceeasi tema

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania pe fondul invaziei ruse a trecut de 4,3 milioane, releva datele Politiei de Frotniera, citate de News.ro. Conform Politiei de Frontiera, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat marți formalitatile de control (atat pe sensul de…

- Compania Naționala de Construcții (CNI) SA a scos la licitația construirea unei crese medii V1 – combustibil gazos, pe str. Rușcuței nr. 15, sat Harman. Capacitatea este pentru 60-70 de copii. Valoarea estimata este de 10.963.572,14 lei fara TVA, compusa din: – Cheltuieli pentru proiectare și asistența…

- Gala de kickboxing Colosseum Torunament 38 a revenit la Brașov. Și nu oricum. Cu Sala Sporturilor plina pana la refuz. Evenimentul a adunat mai multa lume decat orice meci susținut de Corona Brașov. Oamenii au venit in numar mare sa urmareasca disputele din ring. Și au avut parte de un spectacol total.…

- Prejudiciile suportate de șoferii corecți pentru daune cauzate de mașini fara RCA ori practicile abuzive din instanțe ale unor recuperatori de creanțe sunt cateva dintre fenomenele mai puțin cunoscute care cresc obligațiile de plata ale asiguratorilor și duc la creșterea prețurilor RCA, susține Autoritatea…

- Pe data de 29 aprilie, soldati romani și gladiatori vor pune stapanire pe orașul de la poalele Tampei. Turiștii și brașovenii aflați in Piața Sfatului, in perioada 29 Aprilie, in intervalul orar 18:00-20:00, vor avea ocazia sa admire gladiatorii și sa faca poze cu aceștia. In parteneriat cu Centrul…

- Sondajul publicat de CURS duminica seara este de tip omnibus, realizat in perioada 10-20 martie 2023. PSD și PNL pierd puncte fața de cercetarile efectuate in lunile trecute. AUR și USR sunt in creștere, in timp ce UDMR se menține la 5%. Surpriza sondajului este ca PMP ajunge la pragul electoral și…

- Un autocamion intrat in Romania dinspre Ucraina și in ale carui documente de transport figurau dulciuri, a fost oprit de inspectorii vamali in municipiul Brașov. In urma efectuarii controlului amanuntit asupra mijlocului de transport, inspectorii vamali au descoperit, ascunse in compartimentul pentru…