- Maia Sandu și Igor Dodon se afla in virful clasamentului persoanelor publice din Republica Moldova. Sint datele studiului ”Rating politic, Martie 2021”, realizat de Intellect Group. Experții care au participat la sondaj i-au plasat aproape la egalitate in topul persoanelor publice pe actual șef al statului…

- Presedintele fractiunii Platformei DA, Alexandru Slusari, o acuza pe Maia Sandu, de cinism. Pe pagina sa de Facebook, el a comentat decizia presedintelui de a-l inainta pe Igor Grosu pentru functia de premier, in conditiile in care acest subiect nici nu a fost abordat, in cadrul

- Presedintele partidului socialistilor, fostul presedinte Igor Dodon nu exclude declararea starii de urgenta. "Poate fi declarata o stare de urgenta. Aceasta decizie ramane in sarcina Parlamentului. Apropo, starea de urgenta poate fi declarata nu numai in legatura cu o situatie pandemica, ci…

- Ex-președintele țarii, Igor Dodon, ramine a fi cea mai influenta persoana din Republica Moldova. De aceasta parere este majoritatea experților, care a participat la un sondaj realizat de Intellect Group – Rating politic, februarie 2021. Respondenții au fost invitați sa evalueze influența persoanelor…

- Igor Dodon și Maia Sandu sunt doua persoane publice la fel de active, dar acțiunile actualului președinte al țarii sunt mai mediatizate de catre jurnaliști. De aceasta parere este majoritatea experților, care a participat la un sondaj realizat de Intellect Group – Rating politic, februarie 2021. Respondenții…

- Presedintele PSRM, Igor Dodon, recomanda conducerii Republicii Moldova sa se abtina de la declaratii pe tema situatiei politice din Federatia Rusa, acolo unde au avut loc proteste de strada in sustinerea opozantului Aleksei Navalnii. Igor Dodon a reiterat ca Republica Moldova este „stat neutru, nu trebuie…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova are un nou program. Documentul a fost adoptat de Congresul și Consiliul Republican al formațiunii. Președintele PSRM, Igor Dodon, a precizat ca programul este bazat pe edificarea unui stat modern, o politica interna și externa independente care sa fie orientate…

- Președintele PSRM, Igor Dodon, susține ca sint trei scenarii care pot evolua in criza politica din țara. Primul - președintele țarii in continuare incalca Constituția și nu inainteaza niciun candidat la funcția de premier; al doilea - șeful statului inainteaza un candidat care va fi votat de Parlament…