- Andrei Nastase l-a invins in turul al doilea al alegerilor locale partiale pe candidatul socialistilor, Ion Ceban. Andrei Nastase va conduce Chisinaul timp de un an, pana la alegerile locale la termen. Mai multe detalii despre alegerile de ieri are Mihaela Ursu, jurnalist TVR Moldova.

- Andrei Nastase, candidatul Partidului "Platforma Demnitate si Adevar" (PPDA), este noul primar al Chisinaului, el devansandu-l in turul al doilea al alegerilor locale partiale pe candidatul socialistilor, Ion Cerban.Conform rezultatelor preliminare anuntate de Comisia Electorala Centrala a…

- Partidul National Liberal saluta "victoria remarcabila" inregistrata de liderul Partidului "Platformei Demnitate si Adevar" (PPDA), Andrei Nastase, reprezentant al fortelor pro-europene din Republica Moldova, in turul doi al alegerilor pentru primaria Chisinau, se arata intr-un comunicat de presa…

- Candidatul PSRM la funcția de primar general al Chișinaului, Ion Ceban l-a felicitat pe liderul PPDA Andrei Nastase care a castigat fotoliul de primar al Capitalei."Il felicit pe Andrei Nastase cu aceasta victorie si ii doresc succes.

- Cetațenii Republicii Moldova trebuie sa înțeleaga puterea enorma pe care o au prin exercițiul de vot. E foarte important sa conștientizeze aceasta forța mare pe care o are votul lor. De aceasta parere este jurnalistul Vitalie Calugareanu, exprimata în cadrul emisiunii „Important”…

- In urma inscrierii Alexandrei Can in cursa pentru primaria Chișinaului din partea Partidului Național Liberal (PNL) condus de Vitalia Pavlicenco, PNL Diaspora Republica Moldova, care este o filiala a PNL din Romania a venit cu cateva precizari in ceea ce privește subiectul alegerilor locale noi din…

- Andrei Nastase, candidatul proeuropean la Primaria Chisinaului la alegerile din 20 mai, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre lupta electorala pe care o duce peste Prut cu candidatii sustinuti de Igor Dodon si Vladimir Plahotniuc, politicienii care controleaza Republica Moldova.

