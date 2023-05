Sondaj. Ce cred moldovenii despre mitingul organizat de Maia Sandu pe 21 mai Președintele Maia Sandu a facut cunoscuta desfașurarea Adunarii Naționale „Moldova Europeana” pe data de 21 mai. In urma acestui anunț, opinia publica a fost intrebata despre atitudinea lor fața de acest eveniment. Rezultatele releva ca doar 9.4% dintre respondenți nu aveau cunoștința despre aceasta adunare, in timp ce 17.3% au menționat ca ar susține și ar participa la acest eveniment. Alți 27% au afirmat ca susțin inițiativa, dar nu ar participa personal, in timp ce 24% au declarat ca nu susțin aceasta inițiativa. De asemenea, 12.9% dintre respondenți au considerat ca acest eveniment nu este… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

