- Fostul presedinte Igor Dodon a fost pus sub invinuire in dosarul ,,Energocom”. Acestuia i-a fost inaintata invinuirea in savarsirea infractiunii de depasire a atributiilor de serviciu de o persoana cu functie de demnitate publica in interesul unui grup criminal organizat, transmite IPN.

- Fostul șef al statului Igor Dodon a venit cu un nou mesaj, aflindu-se in arest la domiciliu. Acesta spune ca dosarul intentant pe numele sau este unul „politic fals, cusut cu ața galbena”. „Procurorii aserviți politic au ințeles ca daca dosarul intentat impotriva mea nu are succes juridic, atunci trebuie…

- Galina Dodon, sotia fostului presedinte Igor Dodon, a fost audiata de catre procurori joi, 16 iunie, in dosarul „Kuliok” (punga). Fosta prima doamna a R. Moldova califica dosarul penal deschis pe numele ei pentru imbogatire ilicita ca fiind unul politic, motiv pentru care nu-si recunoaste vina.

- Astazi, 16 iunie, Galina Dodon a fost audiata la Procuratura Anticorupție, unde a fost recunoscuta in calitate de complice in dosarul de imbogațire ilicita, pornit pe numele soțului sau, Igor Dodon. Aceasta se declara nevinovata și susține ca dosarul pornit pe numele ei este unul politic, care are ca…

- Procurorii au descins la sediul PSRM. Aceștia cauta documente ce ar dovedi „finanțarea ilegala partidului politic”, a declarat, pentru UNIMEDIA, Mariana Cherpec, procurora responsabila de comunicarea cu mass-media.

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, nu a fost lasat sa dea declarații in fața presei. Inconjurat de de mascați CNA acesta a reușit sa spun doar cateva propoziții. „Un dosar penal da-al Maiei Sandu”, a menționat acesta.

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, este indignat de declarațiile facute de ministra de Externe a Marii Britanii, Liz Truss, care spune ca „Moldova trebuie echipata dupa standardele NATO”. Dodon afirma ca un astfel de ajutor nu ar face decat sa supuna riscurilor țara. „Soldații și cetațenii pot deveni carne…