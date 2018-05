Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Corpului Gardienilor Revolutiei (CGRI) a declarat miercuri ca europenii sunt legati de SUA si nu pot lua o decizie independenta in privinta acordului nuclear cu Iranul, informeaza agentia de presa iraniana Fars News, citata de Reuters. Marea Britanie, Franta si Germania au cerut SUA sa nu…

- Este alerta in Israel, dupa activitati militare iraniene in Siria. Astfel, Iraelul a ordonat marti seara, pe 8 mai, autoritatilor locale din Golan sa pregateasca adaposturile antiaeriene, deoarece a detectat “activitati neobisnuite ale fortelor iraniene din Siria”. Armata israeliana este in stare de…

- Kremlinul a avertizat marti ca retragerea Statelor Unite din acordul nuclear, semnat intre Iran si marile puteri din grupul P5+1 (China, Franta, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus Germania), va avea "consecinte serioase", relateaza site-ul agentiei Reuters. Presedintele american…

- Țarile europene nu vor parasi acordul nuclear cu Iranul, indiferent de decizia SUA, a anunțat ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian. Franta, Marea Britanie si Germania vor ramane in acordul privind programul nuclear iranian semnat cu Teheranul in 2015, scrie Agerpres. ”Suntem hotarati sa…

- Franta, Marea Britanie si Germania intentioneaza sa mentina Acordul nuclear cu Iranul indiferent de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, anunta ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Peste 500 de deputati din Franta, Germania si Marea Britanie au trimis o cerere omologilor sai din Statele Unite, prin care ii indeamna sa il convinga pe presedintele Donald Trump sa nu renunte la acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.