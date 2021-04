Stiri pe aceeasi tema

- Liderii USR PLUS au la aceasta ora o ședința in care discuta scenariile dupa demiterea ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. Decizia premierului i-a luat in surprindere pe partenerii de Alianța. In timp ce Dan Barna a discutat in aceasta dimineața cu premierul Cițu și a acceptat sa preia interimatul…

- Este criza politica in Romania, dupa ce premierul Florin Cițu l-a demis pe ministrul Sanatații Vlad Voiculescu. Liderul deputaților USR-PLUS Ionuț Moșteanu a confirmat in fața presei ca ”orice varianta este pe masa”, inclusiv ieșirea de la guvernare. -► Cronologia evenimentelor – LIVE TEXT -► Surse:…

- Coalitia trebuie sa mearga mai departe, a declarat, miercuri, vicepremierul Kelemen Hunor, adaugând ca nu vede motive pentru o alta formula de guvernare și ca nu trebuie sa ne panicam dupa demiterea ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. Liderul UDMR mai spune ca actuala coaliție nu s-a format…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila vine cu o prima reacție dupa demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Ne gasim in fața unei decizii a prim-ministrului(…)Nu cred ca USR va ieși de la guvernare. Au interese mari in economie. In politica este permis orice(…) Portofoliul de la…

- Liderii USR-PLUS se întâlnesc într-o ședința de urgența dupa ce premierul l-a demis pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații, dupa o discuție cu Dan Barna. Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este nejustificata și reprezinta un act de agresiune în coaliție…