Sondaj: Câți bani cheltuie românii pe facturi și mâncare? Romanii resimt cel mai ridicat nivel de stres financiar in legatura cu plata facturilor la electricitate (30%), urmat de plata gazelor (24%). La polul opus, plata facturilor la internet provoaca cel mai scazut nivel de stres financiar dintre toate utilitațile (12%), arata un sondaj remis joi de catre firma de cercetare Cult Research. Percepția cu privire la valorile medii ale facturilor la utilitați raportat la nivelul de confort furnizat: „Pe fondul creșterii prețurilor la energia electrica, nivelul de stres financiar ridicat al populației este explicabil atat prin faptul obiectiv, constatat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

