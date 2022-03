Sondaj: Câte sticle de ulei au acum românii în casă? Romanii au luat cu asalt, de curand, supermarketurile ori magazinele de cartier dupa ce s-a anunțat „criza uleiului de floarea soarelui”. Totul a pornit de la un comunicat de presa al FEDIOL, federația care reprezinta industria europeana a uleiurilor vegetale și a fainii proteice din Europa. Acel comunicat a fost transmis in urma cu mai bine de o saptamana, iar „efectul” asupra romanilor, deși intarziat, i-a facut sa se inghestuie in supermarketuri și magazine pentru a cumpara „uleiul cel de toate zilele”. Rezultatul? Pretul per litru a crescut peste noapte cu 25% insa, culmea ironiei, tocmai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

