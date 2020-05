SONDAJ: Câtă încredere au românii în partidele și oamenii politici Președintele Klaus Iohannis se bucura de o cota de incredere de 43%, la alegerile locale, PNL ar obține peste 30% dintre mandatele de primar, iar la scrutinul parlamentar liberalii ar avea un scor cu 10% mai mare fața de cel al PSD, principalii adversari politici, potrivit datelor unui sondaj de opinie publicat de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ocupa prima pozitie in topul increderii in personalitatile publice, intr-un sondaj realizat de Biroul de Cercetari Sociale, in perioada 1-7 mai, conform caruia 43% dintre romani au incredere multa sau foarte multa in presedinte, in timp ce 56% au spus ca au incredere putina…

- Oamenii politici, romanii si presedintele au fost uimiti dupa adoptarea tacita a proiectului privind Tinutul Secuiesc. Toți arata cu degetul spre Serviciul Roman de Informații, care ar fi trebuit sa trimita catre beneficiari mai multe informații legate de acest act, anunța MEDIAFAX.Adoptarea…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca romanii care au plecat la munca in strainatate, in special in Germania, fac parte din categoria muncitorilor sezonieri. Președintele arata ca aceștia nu au fost trimiși de catre statul roman și admite ca s-au petrecut erori organizatorice.”In fiecare…

- "Ințeleg ca Ponta și ticaloșii din PSD/ALDE (cei care au colectivul pe constiinta și dezastrul din spitale) amenința și pun condiții pentru extinderea starii de urgenta. In timp ce lauda China. Asta in situația in care am reușit cat de cat sa ținem lucrurile sub control și - daca continuam așa -…

- Secretarul de stat Raed Arafat, unul dintre principalii comunicatori ai Grupului pentru Comunicare Strategica, e personalitatea cu cea mai mare rata de incredere dintre decidenti, potrivit unui sondaj realizat de IRES.

- „Armata Romana ca simbol național trebuie sa inspire incredere. Armata Romana e compusa de militarii de la Ministerul Apararii Naționale, de la Ministerul de Interne , jandarmi, pompieri, polițiști și de la alte structuri de securitate.Suntem intr-o masura exceptionala, oamenii au copii acasa, sunt…

- Majoritatea covarsitoare a romanilor declara ca sustine masurile luate de autoritatile statului pentru a limita raspandirea noului virus si a combate efectele negative asupra economiei, conform ultimului sondaj INSCOP Research realizat in parteneriat cu Verifield si cotidianul Adevarul, in perioada…

- Aproape toti romanii au auzit de epidemia de coronavirus (COVID-19), peste doua treimi se declara ingrijorati pentru ei si familiile lor si cam tot atatia spun ca au putina si foarte putina incredere in sistemul de sanatate romanesc pentru a face fata situatiei actuale, arata un sondaj IRES.