Sondaj. Cât de mult se tem românii de o invazie a rușilor și în cine au încredere că-i apără Trei sferturi dintre romani se tem in continuare ca Rusia ar putea invada și țara noastra, la un an de la declanșarea razboiului din Ucraina, potrivit unui sondaj IRES. Pe de alta parte, increderea romanilor in capacitatea NATO de a face fața unui atac al Rusiei impotriva țarilor membre din regiunea Romaniei este foarte ridicata, atingand cea mai inalta cota de la debutul invaziei. Date din sondajul IRES: – 6 din 10 romani urmaresc evoluția evenimentelor din Ucraina la șase luni dupa inceperea razboiului – 6 din 10 romani manifesta teama cu privire la posibila invazie a Romaniei, iar 25% cred… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la inceputul razboiului din Ucraina, trei sferturi dintre romani au in continuare teama ca Romania este in pericol sa fie invadata, la randul ei. 12% dintre aceștia spun ca se simt in pericol in țara noastra, potrivit unui sondaj IRES.Pe acest fond de teama, de la inceputul razboiului,…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a transmis, vineri, un mesaj video adresat poporului ucrainean, la un an de la invazia rusa. Președinte Romaniei afirma ca „tara noastra va continua sa ajute Ucraina si poporul ucrainean atat timp cat va fi nevoie. Este angajamentul ferm al Romaniei, spune presedintele…

- ”Anul trecut, la scurt timp dupa inceperea razboiului, am fost in Ucraina pentru a vedea cu ochii mei ororile bombardamentelor lui Putin. Dar si pentru a da un mesaj ferm ca Romania va fi in prima linie a luptei pentru democratie si libertate. Astazi, la un an de la agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei,…

- Președintele Comitetului militar al NATO, amiralul Rob Bauer, a declarat, sambata, ca producția industriala civila a țarilor blocului militar trebuie reorientata catre zona militara, informeaza postul portughez RTP.Totodata, Rob Bauer a asigurat ca NATO este pregatita pentru o confruntare directa cu…

- Cetațenii par sa fie tot mai ingrijorați de extinderea in Romania a razboiului pe care Rusia il duce in Ucraina, potrivit ultimelor date prezentate in urma unui sondaj de opinie. Astfel, 65% dintre cei intervievați considera ca razboiul Rusiei din Ucraina se poate extinde oricand in țara noastra. La…

- Intrebați in ce masura sunt ingrijorați de extinderea in Romania a razboiului pe care Rusia il duce in Ucraina, 29,9% dintre participații la un sondaj INSCOP spun ca sunt foarte ingrijorați de o astfel de perspectiva iar 35,5% - destul de ingrijorați.

- La finalul anului 2022, Google, cel mai mare motor de cautare din lume, a prezentat ce au cautat romanii pe internet. Astfel, in topul cautarilor pe Google din Romania a stat „Razboiul din Ucraina”. Pe 24 februarie, in jurul orei 5, Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ordonat atacul armat asupra…

- Marti si miercuri, va avea loc, la Bucuresti, Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe ai statelor membre NATO. Evenimentul va fi gazduit, in numele Romaniei, de ministrul Bogdan Aurescu.De asemenea, luni si marti, se va desfasura, in Capitala, Reuniunea Liderilor de la Munchen (Munich Leaders Meeting…