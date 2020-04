Slujba de Inviere la Vatican (video)

In urma cu putin timp, Suveranul pontif, a inceput la Vatican, slujba de Inviere.Sarbatoarea Invierii Domnului este celebrata, in acest an, de Biserica Romano Catolica, duminica, 12 aprilie.In acest an, in timpul veghii din Sambata Sfanta, la ora 21.00 22.00 ora Romaniei , la bazilica Sfantul Petru din Vatican nu se vor celebra… [citeste mai departe]