- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a salutat, vineri, "progresele economice istorice" in eforturile de relansare post-pandemie, ca reactie la rezultatele privind numarul de locuri de munca aparute in luna ianuarie, transmite Mediafax. Economia SUA a generat 467.000 de locuri de munca…

- Preturile la gaze si la energie ar putea sa scada in viitorul apropiat deoarece Romania a avut o iarna usoara, cu temperaturi bune, a afirmat marti George Niculescu, secretar de stat in Ministerul Energiei.

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in decembrie, americanii confruntandu-se cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din 1982, in urma majorarii costurilor cu alimentele, energia si locuintele, sporind asteptarile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va incepe din martie majorarea dobanzilor,…

- Anterior, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova a calificat vizita lui Oleg Vasnetov la „investirea” liderului de la Tiraspol ca fiind o„o actiune nepretienoasa”.

- „Lucrurile in Republica Moldova merg intr-o direcție greșita!” Așa considera 70% dintre respondenții unui sondaj național efectuat de IDIS Viitorul și CBS-Research in luna decembrie 2021. Pentru a rezolva problemele cu care se confrunta țara, moldovenii susțin ca e nevoie de reforme și acestea vizeaza…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca Rominia iși dorește aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana și ca la nivelul UE trebuie sa existe o claritate strategica in privința acestui subiect. „Este clar ca trebuie lucrat intens de catre ambele parți. Republica Moldova trebuie sa puna in aplicare…

- Datele din SUA care arata preturile de productie se afla la maxime ale ultimilor 11 ani au confirmat asteptarile pietei privind o reducere mai rapida a stimulentelor la reuniunea Rezervei Federale din aceasta saptamana, sustinand dolarul si afectand cotatiilor petrolului, care de obicei evolueaza in…

- Datele de la Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) arata ca pentru luna august importurile de gaze au acoperit 40% din necesarul intern de consum in contextul in care si in iulie a fost inregistrat un procent similar, informeaza Mediafax. Preturile sunt insa in…