Potrivit sondajului YouGov, comandat de grupul de campanie pro-referendum "People's Vote", de doua ori mai multi respondenti au sustinut ca populatia, mai degraba decat parlamentul, ar trebui sa ia o decizie in legatura cu ramanerea sau nu a tarii in Uniunea Europeana in lipsa unui acord.



Cu mai putin de opt luni inainte de iesirea oficiala a Marii Britanii din UE, premierul Theresa May nu a gasit inca o propunere privind mentinerea legaturilor economice cu blocul comunitar care sa placa ambelor parti din partidul sau divizat si care sa fie acceptabila pentru negociatorii de la Bruxelles,…