- In ciuda prestatiei sale slabe la dezbaterea electorala cu oponentul sau republican Donald Trump, din 28 iunie, presedintele american Joe Biden a redus avantajul detinut de Trump in asa-numitele swing states (state oscilante, indecise - n.r.) in perspectiva alegerilor prezidentiale din noiembrie din…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu s-a trezit in mijlocul noptii pentru a urmari dezbaterea prezidentiala CNN dintre Joe Biden si Donald Trump, iar Rusia nu comenteaza politica interna a SUA, a transmis vineri Kremlinul

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat joi ca Statele Unite vor ramane un “aliat solid” in cadrul Aliantei, indiferent de rezultatul alegerilor americane. Declarația a fost facuta cu cateva ore inainte de prima dezbatere intre președintele in exercițiu Joe Biden și fostul președinte…

- Prima dezbatere electorala intre Joe Biden și Donald Trump, gazduita joi de CNN in Atlanta, reprezinta un moment extrem de important, relateaza CNN. Ambii candidați sunt conștienți de miza, spun oficialii ambelor campanii, in timp ce se pregatesc alaturi de echipele lor.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatia ruso-americana, indiferent cine va fi castigatorul alegerilor prezindentiale din noiembrie in SUA, Joe Biden sau Donald Trump, relateaza AFP. „In general, nu exista nicio diferenta pentru noi”, a afirmat Putin…

- Joe Biden l-a numit pentru prima data "delincvent" pe rivalul sau Donald Trump, in urma verdictului de vinovație pronunțat joi de justiția din New York in procesul penal istoric al fostului președinte republican, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele republican al Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, si-a manifestat marti sprijinul fata de Donald Trump venind la procesul penal impotriva acestuia, ce se desfasoara la un tribunal din New York. Johnson a acuzat tabara democratilor lui Joe Biden ca folosesc politic justitia contra candidatului…

- Donald Trump, candidatul dreptei americane la presedintie, le-a promis patronilor companiilor petroliere ca va anula politicile de mediu ale presedintelui Joe Biden daca va fi ales in noiembrie, a informat joi Washington Post.