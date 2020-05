Sondaj BestJobs: Unul din doi angajaţi români crede că economia trebuie repornită cu orice risc Unul din doi angajati romani crede ca economia trebuie repornita cu orice risc si asteapta sa se intoarca la birou in aceasta vara, desi durata si gravitatea epidemiei de Covid-19 sunt marcate de un grad ridicat de incertitudine, arata un sondaj BestJobs, realizat pe un esantion de 1.042 de utilizatori de internet din Romania. "Jumatate dintre angajatii romani care au raspuns la un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs considera ca intoarcerea la birou in aceasta vara este o masura buna, pentru ca economia trebuie repornita cu orice risc. 28,4% nu vad necesara revenirea la birou pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși durata și gravitatea epidemiei de Covid-19 sunt marcate de un grad ridicat de incertitudine, jumatate dintre angajații romani care au raspuns la un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs considera ca intoarcerea la birou in aceasta...

- Jumatate dintre angajații romani cred ca economia trebuie repornita cu orice risc și așteapta sa se intoarca la birou in aceasta vara Deși durata și gravitatea epidemiei de COVID-19 sunt marcate de un grad ridicat de incertitudine, jumatate dintre angajații romani considera ca intoarcerea la birou in…

- Spitalul suport COVID – 19 din Mioveni beneficiaza incepand de luna aceasta, de un aparat de testare (Universal Molecular Diagnostics System – ExiStation 48A System). Odata cu livrarea și instalarea aparatului de testare, personalul din cadrul laboratorului spitalului a fost instruit pentru utilizarea…

- Peste 44% dintre fermele din Romania au fost afectate economic de criza Coronavirus, resimțindu-se un impact in special la aprovizionarile cu inputuri și piese de schimb pentru utilaje și echipamente, se arata intr-un studiu realizat de Amazag , o platforma de agricultura, potrivit Hotnews. Și seceta…

- Gica Craioveanu (52 de ani) se afla in Madrid și a vorbit despre situația din Spania, țara puternic afectata de pandemia de coroanvirus. Craioveanu nu a sesizat o imbunatațire majora a evenimentelor din Regat și inca se teme: „Guvernul crede ca raul a trecut, eu sincer nu. Mi-e mai frica decat la inceput”.…

- Situație ingrijoratoare in județul Suceava in ceea ce privește numarul de cadre medicale infectate cu noul coronavirus. Potrivit unei raportari a Institutului Național de Sanatate Publica, in județul Suceava sunt peste jumatate din totalul cadrelor medicale din Romania infectate cu Covid 19. Astfel,…

- Gealan este liderul pietei din Romania, colaborand cu peste 200 de parteneri, inclusiv din judetul Iasi. In cazul in care se va confrunta cu o cerere scazuta, intentia companiei este sa construiasca stocuri pentru perioada de varf de sezon, care in industria lor este in semestrul al doilea. "Daca situatia…

- In plina pandemie de coronavirus, declanșata la nivel mondial, iar cazurile de imbolnaviri cresc alarmant și in Romania, pana in prezent s-au inregistrat 97 de cazuri cu Covid-19, Alina Eremia și-a transmis și ea ingrijorarea legata de acest subiect, intr-o postare pe pagina oficiala de Instagram. Citește…