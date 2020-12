Sondaj BestJobs: 20% dintre angajaţi se aşteaptă să primească primă de Crăciun Aproape 20% dintre angajatii care au participat la un sondaj BestJobs se asteapta sa primeasca prime de Craciun din partea angajatorului, in timp ce putin peste 40% dintre angajati spera sa primeasca macar un cadou simbolic din partea angajatorului, se mentioneaza intr-un comunicat remis marti de platforma de recrutare.



De asemenea, aproape trei sferturi dintre respondenti sunt convinsi ca valoarea cadourilor sau a primelor pe care le vor primi in acest an nu va fi mai mare decat cea a primelor sau cadourilor primite cu ocazia sarbatorilor de anul trecut, conform comunicatului BestJobs.

Sursa articol: agerpres.ro

Sursa articol: agerpres.ro

