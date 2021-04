BestJobs a realizat un sondaj printre angajații romani in ceea ce privește vaccinarea. Astfel, potrivit studiului, 37,1% dintre angajații romani au declarat ca se vor vaccina impotriva Covid-19, in timp ce 16,4% spun ca s-au imunizat deja cu unul din serurile anti-Covid. Intoarcerea la o viața normala, fara restricții, și dorința de a-i proteja pe cei dragi sunt principalele motive care au cantarit in decizia de imunizare pentru cei mai mulți dintre respondenți (47%). Patru din 10 respondenți la sondajul BestJobs considera vaccinarea impotriva Covid-19 eficace și sigura și cred ca este cea mai…