Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, candidat pentru alegerile prezidentialele din 2020, a declarat sambata ca nu exista 'nicio baza legala' pentru convocarea sa la procesul de 'impeachment' impotriva presedintelui Donald Trump, democratul incerand astfel sa lamureasca o declaratie anterioara…

- Viorica Dancila a declarat, vineri, în urma ședinței CEx a PSD, ca „i-ar place” sa candideze și Carmen Dan pentru șefia organizației femeilor social-democrate, și nu numai aceasta, pentru ca nu dorește sa fie unicul candidat. Dancila este, în momentul de fața, președintele interimar…

- Senatoarea democrata Kamala Harris, care dorea sa devina prima presedinte de culoare a SUA, a anuntat marti ca a abandonat alegerile primare democrate, din lipsa de fonduri suficiente pentru finantarea campaniei sale, informeaza AFP si Reuters. In varsta de 55 de ani, fosta procuror de California, ea…

- Fostul guvernator al statului american Massachusetts, Deval Patrick, a anuntat joi ca se inscrie in cursa prezidentiala din 2020, ridicand la 18 numarul de candidati democrati care vor sa obtina nominalizarea pentru a concura impotriva presedintelui republican Donald Trump, relateaza AFP preluat…

- Michael Bloomberg candideaza in alegerile primare democrate pentru a-l ”bate” pe Trump: ”Oficial inregistrat in Arkansas pentru a fi pe buletinul de vot in alegerile primare democrate”, a anuntat marti pe Twitter miliardarul in varsta de 77 de ani. ”Trebuie sa-l batem pe Trump. Ne-a inselat in fiecare…

- Nicolae Banicioiu, prim-vicepresedinte Pro Romania, este de parere ca scorul obtinut de Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale arata o tendinta de consolidare a votului politic pentru Pro Romania, oferind perspective favorabile pentru alegerile locale."Faptul ca duminica aproape un milion…

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren se afla in fruntea cursei democrate pentru alegerile prezidentiale din 2020, consolidandu-si avansul asupra fostului vicepresedinte american Joe Biden, potrivit unui nou sondaj publicat joi de Universitatea americana Quinnipiac, relateaza AFP. Elizabeth…

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren se afla pe primul loc în cursa democraților pentru prezidențialele din 2020, accentuându-și avansul asupra fostului vicepreședinte Joe Biden, potrivit unui nou sondaj pulicat joi de universitatea americana Quinnipiac, relateaza AFP.Warren,…