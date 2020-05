Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Sondaj La intrebarea "Cata incredere aveti in urmatoarele personalitati publice?", procentele de respondenti care au indicat ca raspuns "foarte multa" si "multa" sunt dupa cum urmeaza: - Klaus Iohannis 43% - Dacian Ciolos 27% - Gabriela Firea 26% La…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlametnare, 31,3% din votanti ar alege PNL. PSD ar obtine 22,9%, Alianta USR-PLUS - 19,9%, PRO ROMANIA - 8,8%, PMP - 6,7%, UDMR - 3,6%, ALDE - 2,5%, potrivit unui sondaj al Biroului de Cercetari Sociale. La capitolul incredere, cei mai bine in…

- Președintele are azi consultari cu partidele pentru desemnarea unui premier Presedintele Kalus Iohannis. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca se va consulta cu partidele parlamentare, începând…

- Gabriela Firea a anunțat, duminica, faptul ca PSD va avea Congres in data de 21 martie, dar inca nu se știe daca va fi online sau video. Firea se gandește pana saptamana viitoare daca va candida sau nu pentru o funcție in partid, dupa un cometariu „magulitor” al lui Marcel Ciolacu.Citește…

- Incepand cu luna martie 2019 pana in februarie 2020 politicienii/partidele din Romania au “investit” sume fabuloase in reclame pe rețelele de socializare. Campioni la “investiții” sunt cei de la PNL, urmati de Alianța USR Plus si PSD, potrivit informațiilor oficiale publicate pe rețelele de socializare.…

- Președintele Klaus Iohannis face declarații în aceasta seara, la Palatul Cotroceni, dupa consultarile pe care le-a avut cu partidele, miercuri dupa amiaza. Cele mai importante declarații ale președintelui: Am încheiat sesiunea de consultari și cred ca e bine sa recapitulam pe…

- Potrivit unui sondaj de opinie realizat de catre CURS, pe un eșantion reprezentativ pentru populația Capitalei, Gabriela Firea este considerata de bucureșteni ca fiind politicianul cel mai pregatit pentru funcția de Primar General, 40% din cei chestionați considerand-o potrivita și foarte potrivita…