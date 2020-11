Stiri pe aceeasi tema

- ​Liberalii conduc în topul preferințelor românilor, cota electorala a PNL fiind în ușoara creștere fața de luna precedenta, potrivit ultimului sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM. ​Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34,7% dintre alegatori spun ca…

- Cu doar cateva zile, practic, inainte de alegerile locale din 27 septembrie a ajuns la urechile opiniei publice faptul ca social-democrații au ajuns la un acord cu partidul condus de catre Victor Ponta, Pro Romania. Ințelegerea politica are legatura cu aceasta cursa electorala. Mai exact, cu ceea ce…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, ca in urma cu cateva zile a semnat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, „un acord de creare de majoritati la consiliile judetene, consiliile locale, un fel de acord post electoral”. Aceasta inseamna ca dupa alegeri, cele doua formațiuni iși vor…

- Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a anuntat ca a semnat cu Victor Ponta un acord post-electoral, in baza caruia PSD si Pro Romania vor putea constitui majoritati in consiliile locale si judetene dupa alegerile din 27 septembrie, transmite Agerpres. „E pentru prima oara, de 30 de ani, cand decizia…

- PSD înregistreaza cel mai mic procent în intențiile de vot din ultimele șapte luni, ajungând la 20,8%, potrivit datelor unui sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM, realizat în perioada 6 – 26 august. În ianuarie, PSD era creditat cu 20,6%. PNL ramâne pe…

- In ziua in care vrea sa doboare Guvernul Orban primește o noua veste proasta. Dincolo de aceea ca au probleme in a-și asigura voturile necesare pentru reușita moțiunii.Potrivit celui mai recent sondaj IMAS realizat in luna august la comanda Europa FM și dat publicitații luni, PSD este cotat la cel mai…

- Sondajul realizat de IMAS chiar inaintea campaniei electorale pentru alegerile locale indica o scadere semnificativa pentru PSD, de la 23,4% in iulie la 20,8% in aceasta luna. Pentru PSD este cel mai slab scor din ultimele 8 luni. Doar in ianuarie a mai inregistrat partidul condus de Marcel…

- Doar in ianuarie a mai inregistrat partidul condus de Marcel Ciolacu un procentaj mai slab (20,6%), in rest avand intre 23 si 25 de procente. Pentru PNL, luna august nu aduce schimbari majore. Liberalii sunt creditati cu 33,6% din intentiile de vot. Pe locul 3 in ierarhia politica este Alianta USR…