Sondaj Banca Mondiala: Top orase de Nota 10. Pe ce loc este Constanta? Banca Mondiala, filiala Romania a realizat un studiu in mai multe municipii din tara noastra, pentru a stabili care dintre orase este de "nota 10" In urma prelucrarii datelor, pe primul loc a iesit Brasovul, care a obtinut 20 din voturi Si primaria Constanta are contract de asistenta tehnica cu Banca Mondiala din octombrie 2017 pentru o perioada de trei ani Banca Mondiala, filiala Romania a realizat un studiu in mai multe municipii din tara noastra, pentru a stabili care dintre orase e ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

