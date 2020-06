Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea americanilor sunt solidari cu protestele care au loc la nivel national in SUA in legatura cu moartea in arestul politiei a unui barbat de culoare neinarmat si dezaproba reactia presedintelui Donald Trump la tulburari, releva un sondaj de opinie Reuters/Ipsos facut public marti. …

- Scopul este dezvoltarea vaccinului contra SARS-CoV-2 pana la sfarșitul anului, anunța agenția Bloomberg. Programul de accelerelare pentru dezvoltarea acestui vaccin este demunit „Operatiunea vitezei exponentiale” („Operation Warp Speed”) și va functiona pe baza colaborarii intre companii farmaceutice…

- Concluzia agentiilor de informatii americane potrivit careia Rusia s-a amestecat in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a sprijini campania republicanului Donald Trump in defavoarea celei a democratei Hillary Clinton s-a bazat pe procese de culegere de informatii si de analiza solide, afirma…

- "Suntem pe cale de a aplatiza curba, am avut o crestere neta a internarilor de 200", ceea ce reprezinta "cea mai mica cifra pe care am inregistrat-o de cand a inceput acest cosmar", a declarat guvernatorul in cadrul conferintei zilnice despre epidemie. Citeste si Coronavirus in Franta - Au…

- Senatorul Bernie Sanders a anuntat miercuri dupa-amiaza retragerea din cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, permitand astfel obtinerea nominalizarii de catre fostul vicepresedinte Joseph Biden.Abandonul lui Sanders vine in urma unei performanțe…

- Ambasadorul Chinei in SUA și-a contrazis propriul ministru de Externe și a declarat ca se opunere teoriei potrivit careia coronavirusul a fost creat intr-un laborator american și adus in China, scrie G4media.ro Ambasadorul Cui Tiankai a declarat intr-un interviu ca iși menține declarația din 9 februarie,…

- Președintele american Donald Trump va declara starea de urgența naționala, pentru a putea oferi ajutoare federale statelor afectate de coronavirus, scrie agenția Bloomberg, care citeaza surse apropiate discuțiilor, potrivit Reuters.Mai multe voci au cerut declararea starii de urgența naționala…