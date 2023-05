Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj Avangarde considera ca Romania nu ar trebui sa se uneasca cu R. Moldova, 40- au o parere buna despre Maia Sandu, dar 75- nu cred ca e o idee buna ca aceasta sa candideze la Presedintie in Romania. In eventualitatea unei invazii imilitare…

- In condițiile in care aproape 60% dintre cei chestionați au o atitudine neutra fata de Republica Moldova, mai mult de jumatate se opun de principiu unirii cu țara vecina, iar 50% ar vota impotriva, daca un referendum in acest sens ar avea loc maine.La intrebarea "daca Rep. Moldova ar trebui primita…

- Semne diacritice Maia Sandu a anunțat convocarea, pe 21 mai, a unei adunari a cetațenilor care doresc sa-și reconfirme sprijinul pentru cursul european al Republicii Moldova și solidaritatea cu ucrainenii ce lupta eroic pentru libertatea lor, dar și pentru libertatea noastra, batand armata rusa invadatoare.…

- (In urma declanșarii razboiului de agresiune al Rusiei in Ucraina, vectorii de influența pro-rusa și-au intensificat activitatea in toata Europa. Efectele acestei activitați incep deja sa fie discernabile și in Romania, unde increderea in Uniunea Europeana pare sa fi scazut dramatic, dupa ultimele sondaje.…

- „Am spus-o și o repet și astazi, am spus-o și prietenilor din Republica Moldova, am spus-o și conducatorilor din Republica Moldova, ca nu vedem un risc militar iminent, cel puțin, impotriva Republicii Moldova din partea Federației Ruse. De ce? Pentru ca nu au capacitatea militara sa faca acest lucru.…

- Uniunea Europeana trebuie sa transmita un puternic mesaj de sustinere pentru actuala administrație de la Chișinau, motiv pentru care trebuie introduse sancțiuni pentru tentative de destabilizare a Chișinaului, a anunțat ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, in declarațiile facute inainte de Consiliul…

- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei susține ca acuzațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit carora Kremlinul urmarește sa puna in aplicare un nou plan de a destabiliza R. Moldova, inclusiv prin luarea cu asalt a unor instituții publice, pentru a determina actuala guvernare sa…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi ca a informat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, despre planurile Rusiei de distrugere a Republicii Moldova. Aflat la Bruxelles, presedintele ucrainean s-a adresat Consiliului European, unde a spus ca are informatii potrivit carora…