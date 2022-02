Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, premier - 27%Marcel Ciolacu, lider PSD - 27%George Simion, lider AUR - 21%Klaus Iohannis, Președinte - 18%Cristian Diaconescu, lider PMP - 15%Kelemen Hunor, lider UDMR - 13%Dacian Cioloș, lider USR - 13%Florin Cițu, lider PNL - 11%Traian Basescu, fost președinte - 11%Ludovic Orban, lider…

- Coaliția de guvernare formata din PSD-PNL-UDMR a decis miercuri, 22 decembrie, la finalul celei de-a doua runde de discuții, ca proiectul certificatului verde sa fie adoptat pana la finalul acestui an, prin procedura de urgența in Parlament, au declarat surse politice pentru Libertatea.UPDATE ora 19.30:…

- Coaliția de guvernare formata din PSD-PNL-UDMR va avea o intalnire miercuri dupa amiaza in care va lua decizia privind posibilitatea adoptarii proiectului certificatului verde pana la finalul acestui an, au declarat surse politice pentru Libertatea.Dupa prima ședința de coaliție, care a avut loc miercuri…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, neaga ca ar fi conditionat ramanerea sa la Ministerul Sanatatii de adoptarea proiectului privind certificatul verde, subliniind ca, in opinia sa, acesta ar trebui adoptat de Parlament pentru ca este necesar un instrument in cazul in care apare un val pandemic.…

- Avangarde a publicat rezultatele unui barometru al opiniei publice pe care l-a facut in perioada 16-24 noiembrie, la comanda social-democratilor condusi de Marcel Ciolacu. Cum arata increderea romanilor in politicieni: Alexandru Rafila – 37% Marcel Ciolacu – 30% Gabriela Firea – 28% Mircea Geoana –…

- La finalul ultimelor negocieri PNL-PSD-UDMR, Marcel Ciolacu a declarat presei ca discuțiile vor continua, dar saptamana viitoare vom avea cu siguranța un guvern plin. „Saptamana viitoare, Romania va avea un Guvern, pentru ca este o obligație, romanii nu mai au rabdare. Toți cei din coaliție sunt de…

- Liberalii au convocat pentru luni, 8 noiembrie, ora 19.00, o ședința a Biroului Politic Național (BPN) in care membrii partidului trebuie sa voteze cu cine vrea PNL sa formeze un Guvern, adica cu PSD sau cu USR. Dupa ce președintele Klaus Iohannis le-a transmis liberalilor la intoarcerea din Egipt,…