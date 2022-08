PSD este cotat la 37- intentie de vot, in timp ce PNL se claseaza pe locul doi, cu 23-, arata un sondaj Avangarde realizat, in iulie, la comanda PSD. In ceea ce priveste increderea, pe primul loc se afla liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu 25- cota de incredere, urmat de premierul Nicolae Ciuca (18-) si de presedintele Klaus Iohannis (15-). Conform sondajului, in ceea ce priveste intentia de vot, PSD are 37-, PNL - 23-. AUR se claseaza pe locul trei, cu 11-, in timp ce USR ar obtine doar 9-. Singurul partid care ar mai trece pragul electoral ar fi UDMR – 5-. Formatiunile conduse de Liviu Dragnea (APP)…