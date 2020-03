Mai mult de jumatate dintre persoanele intervievate in cadrul unui sondaj Avangarde cred ca virusul Covid 19 a fost creat in laborator (52%) și doar 14% cred ca s-a transmis de la animal la om. Sondajul a fost prezentat, luni seara, la emisiunea Siteza Zilei, de la Antena3. Potrivit sondajului, cei intervievați declara in proporție The post Sondaj Avangarde: Mai mult de jumatate dintre romani cred ca SARS-CoV-2 a fost creat in laborator appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .