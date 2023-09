Stiri pe aceeasi tema

Pilonii viaductului de la Aciliu, de pe autostrada A 1 Deva-Sibiu, dat in folosința in urma cu un deceniu, au inceput sa se crape

Potrivit unui sondaj de opinie la nivel național, efectuat la comanda PSD, și prezentat sambata, intr-o ședința a partidului, daca duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare, cei mai mulți romani ar vota cu PSD. Pe urmatoarele locuri, in clasament, se situeaza PNL și AUR.

Ultimul sondaj CURS prezentat sambata, in cadrul ședinței PSD, a scos la iveala preferințele romanilor in materie de partide politice. In cazul in care alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, Partidul Social Democrat (PSD) s-ar plasa pe prima poziție. Gruparea din Kiseleff 10 ar fi preferata…

Nationala Romaniei va infrunta echipa Frantei in optimile de finala ale Campionatului European de volei feminin

Guvernul a decis sa plafoneze adaosurile comerciale pentru 14 grupe de produse alimentare de baza, incepand de marți, 1 august, pentru o perioada de 3 luni

Va fi o noua tentativa a granzilor din „Liga Florilor" de a patrunde in Final Four Sursa articolului: HANDBAL: CSM București și Rapid și-au aflat adversarele din viitoarea ediție a Ligii Campionilor!

Incepand de vineri seara, instabilitatea atmosferica se va accentua Sursa articolului: Informare meteo de CANICULA și disconfort termic accentuat, cod galben de vijelii cu grindina. Temperaturile sar la 36 de grade – HARTA actualizata

Se vor acorda, de asemenea, și vouchere pentru after-school, crese, gradinite particulare, pentru familiile care au un venit de aproximativ 8.000 de lei.