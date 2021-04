Sondaj: AUR depășește USR-PLUS în preferințele electoratului, crește diferența dintre PSD și PNL Ideea unor alegerile anticipate, tot mai vehiculate in ultimele zile de reprezentanții social-democraților, se bazeaza pe ultimele masuratori sociologice: partidul sta cel mai bine in sondaje, iar distanța dintre PSD și liberali crește. Surpriza vine la a treia poziție, ocupata in premiera de Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR). Datele au fost prezentate de șeful INSCOP, Remus Ioan Ștefureac, ce a prezentat o analiza grafica a intenției de vot in perioada martie 2019 – martie 2021. Astfel, in martie 2021 prima poziție in intenția de vot este ocupata de PSD, cu 30,6% (26,8% in februarie 2021),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

