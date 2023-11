Stiri pe aceeasi tema

- In școlile din Romania, absențele școlare sunt reglementate de Statutul Elevului, care a fost actualizat in 2023. Acest document stabilește drepturile și regulile elevilor in ceea ce privește absențele de la cursuri. La cate absențe se scade media la purtare? In primul rand, este important de menționat…

- Oana Roman a facut dezvaluiri neștiute pana acum. Vedeta a fost discreta, pana acum, cand a venit vorba despre bani și caștiguri, insa se pare ca acum a facut public cat de mulți bani caștiga pe luna. Chiar daca incaseaza mult peste salariul unui roman, vedeta a dezvaluit ca nu poate sa stranga sume…

- Romania ocupa locul doi in randul celor mai sarace țari din Uniunea Europeana, cu doar Bulgaria in urma sa in ceea ce privește veniturile. Cu toate acestea, in țara exista și oportunitați de angajare cu salarii atractive.Un antreprenor care se pregatește sa deschida o pizzerie a dorit sa obțina informații…

- Romanii care viseaza la salarii mari pleaca in strainatate, insa dupa cum va vom prezenta azi, se pot caștiga bani mulți pe luna și in țara noastra. Unde se dau salarii de 8.000 de lei in mana, in Romania. Cine te angajeaza si ce trebuie sa faci pentru banii acestia. Unde poți caștiga 8000 de […] The…

- Decizia Fitch de a reconfirma ratingul suveran al Romaniei si mentinerea perspectivei stabile este un semnal puternic ca tara se afla pe drumul cel bun si ca suntem priviti cu incredere de investitori si de partenerii internationali, a notat, sambata, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina sa…

- Salariile angajaților din invațamantul privat din Romania: cat caștiga cadrele didactice și ce diferențe exista Intr-un context marcat de discuții privind modificarile fiscale și alocațiile de hrana pentru angajați, datele recente dintr-un index salarial elaborat de o platforma de recrutare online dezvaluie…

- Salariul minim va crește de la 1 octombrie. Cat vor caștiga anagajații in plus, lunar Salariul minim brut pe economie va fi majorat de la 1 octombrie cu 300 de lei și va ajunge, astfel, la 3.300 de lei. Totuși, din aceasta suma de 300 de lei, angajații din Romania vor ramane la salariul net cu doar…