Sondaj AtlasIntel: Geoană, favorit la prezidențiale, Kovesi pe locul doi Un sondaj realizat de compania americana AtlasIntel, arata ca daca maine vor avea loc alegeri prezidențiale, Mircea Geoana ar putea primi cele mai multe voturi, devansand-o pe Laura Codruța Kovesi. Sondajul a fost realizat de compania americana, AtlasIntel care a facut masuratori exacte in alegerile prezidențiale din SUA. Datele rezultate in urma sondajului arata ca, in primul tur, Mircea Geoana este preferat de aproape 23% din alegatori și apare cu șase puncte procentuale in fața Laurei Codruța Kovesi in scenariul care nu include un candidat din partea PSD. Sursa foto: Fanatik Considerand doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

