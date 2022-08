Aproximativ doua treimi dintre germani sunt nemulțumiți de activitatea cancelarului german Olaf Scholz și a coaliției sale, care s-a confruntat cu criza dupa criza de la preluarea mandatului in decembrie, potrivit unui sondaj publicat duminica. Doar 25% dintre germani considera ca social-democratul iși face bine treaba, fața de 46% in martie, potrivit sondajului realizat de Insa pentru saptamanalul „Bild am Sonntag”. In schimb, 62 % dintre germani cred ca Scholz – care a fost vicecancelar sub conducerea veteranului lider conservator Angela Merkel in precedenta coaliție de guvernare – iși face…