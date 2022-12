Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua treimi dintre romani se declara foarte ingrijorati si destul de ingrijorati de posibilitatea extinderii in Romania a razboiului pe care Rusia il duce in Ucraina. Potrivit sondajului realizat de Universitatea din Bucuresti, in perioada 14 septembrie – 5 octombrie, 29,9% dintre cei intervievati…

- Cetațenii par sa fie tot mai ingrijorați de extinderea in Romania a razboiului pe care Rusia il duce in Ucraina, potrivit ultimelor date prezentate in urma unui sondaj de opinie. Astfel, 65% dintre cei intervievați considera ca razboiul Rusiei din Ucraina se poate extinde oricand in țara noastra. La…

- Intrebați in ce masura sunt ingrijorați de extinderea in Romania a razboiului pe care Rusia il duce in Ucraina, 29,9% dintre participații la un sondaj INSCOP spun ca sunt foarte ingrijorați de o astfel de perspectiva iar 35,5% - destul de ingrijorați.

- Prețul benzinei in stațiile din Romania a coborat sub 6,5 lei/litru, la nivelul de dinaintea invaziei Ucrainei de catre Rusia, iar cel al motorinei s-a mai temperat, dar nu sub cota de inainte de conflict. Potrivit Plinul.ro, cel mai mic preț al benzinei standard in Romania este de 6,91 lei pe litru,…

- Moldovenii au devenit mai puțini ingrijorați de corupție, iar prețurile mari, razboiul din Ucraina și saracia au ajuns in topul preocuparilor, arata datele celui de al 4-lea Barometru privind situația politica din Moldova și relația cu Romania, produs comun IDIS Viitorul și CBX Research. Fii…

- Un sondaj național finanțat de ambasada SUA și realizat de LARICS in perioada 29 septembrie – 10 octombrie 2022 releva prabușirea increderii romanilor in instituțiile statului, incepand cu președintele, in marile puteri occidentale, in NATO și UE, dar și dorința majoritații zdrobitoare de a vedea…

- Deși aproape 80% din populație considera ca Romania merge intr-o direcție greșita, partidele aflate la putere se bucura de cea mai mare intenție de vot. Crizele multiple sunt puse pe seama razboiului din Ucraina, iar principala temere este creșterea prețu

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat la anunțul președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, care a decretat mobilizarea rezerviștilor pentru razboiul din Ucraina. Intr-un mesaj publicat pe Twitter, Iohannis condamna ferm declarațiile lui Putin și „escaladarea razboiului ilegal”.