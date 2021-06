Sondaj: aproape două treimi din români s-ar muta la țară Sondajul „Digitalizarea Europei” arata ca romanii și-au schimbat percepția cu privire la traiul in mediul rural, 62% spunand ca s-ar muta la țara in anumite condiții. Sondajul a fost comandat de Vodafone Institute și realizat de Kantar, dupa cum arata news.ro . Acesta arata ca pentru cei mai mulți romani, condiția de baza pentru a locui la țara este o conexiune buna la internet. Mai exact, 69% dintre romani spun ca este obligatorie, iar 25% spun ca este de preferat. Conexiunea buna la internet este de preferat pentru romani, fiind mai importanta decat o infrastructura buna a serviciilor de sanatate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a schimbat percepția romanilor privind traiul in mediul rural, iar 62% spun acum ca s-ar muta la țara, in anumite condiții, in decurs de un an sau doi, potrivit unul sondajului "Digitalizarea Europei", comandat de Vodafone Institute si realizat de Kantar, citat de Agerpres și news.ro.Conform…

- Aproape doua treimi dintre romanii (62%) care locuiesc in mediul urban viseaza sa se mute la tara, in urmatorii doi ani, dar conditia numarul unu pentru a face acest pas este o conexiune buna la internet, reiese din rezultatele sondajului Digitalizarea Europei al Vodafone Institute, publicat miercuri…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara saptamana aceasta, a convenit marti sa mobilizeze 397,5 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta 17 state membre si trei tari in curs de aderare sa protejeze sanatatea publica in contextul COVID-19. Statele…

- Din martie 2020, țarile din Europa au luat o varietate de masuri restrictive pentru a preveni raspandirea COVID-19. Acest lucru a afectat in mod semnificativ sectorul calatoriilor, inclusiv calatoriile cu trenul. In ciuda unei ușoare redresari in al treilea trimestru al anului 2020, numarul pasagerilor…

- “Numarul total de bovine la 1 decembrie 2020 fata de 1 decembrie 2019 a scazut cu 0,6%, iar efectivul matca (vaci pentru lapte, bivolite pentru reproductie si juninci pentru reproductie) a crescut cu 0,7%. Numarul total de porcine si efectivul matca (scroafe de prasila) au scazut cu 2,2%, respectiv…

- Ursula von der Leyen vrea sa creeze o armonie intre salariile minime din UE. Liderii UE vor armonie intre salariile minime. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, are un plan prin care toți europenii cu salarii minime sa fie mulțumiți de banii primiți pe munca lor. Nu este prima data cand…

- Datele Eurostat pentru urmatorii 30 de ani arata sumbru. Milioane de oameni iși vor pierde viața, iar populațiile celor mai multe țari vor resimți acest declin. Mai exact, potrivit sursei citate, sintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea…

- Portugalia prelungeste pana pe 15 aprilie restrictiile de trecere a frontierelor sale pentru turisti, masura ce a fost pusa in aplicare la sfarsitul lui ianuarie, pentru a face fata exploziei de cazuri de COVID-19, a anuntat duminica Ministerul de Interne portughez, informeaza AFP, transmite AGERPRES…