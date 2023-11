Stiri pe aceeasi tema

- Fașia Gaza devine un "cimitir de copii", iar spitalele se transforma in "zone de razboi", a declarat un medic britanic, care a lucrat in enclava asediata timp de 10 ani, pentru Sky News.Neurologul pediatru Dr. Omar Abdel-Mannan, co-fondator al organizației "Gaza Medic Voices", spune ca a vorbit cu medicii…

- Armata israeliana a anuntat joi dimineata ca a efectuat in cursul noptii o incursiune „relativ ampla” in Fasia Gaza pentru a ataca pozitii ale Hamas, potrivit The Guardian. Operatiunea a avut loc „in vederea pregatirii urmatoarelor etape ale bataliei”. Imagini au fost postate pe platforma X (Twitter),…

- Pentru ca exista atat de multe cadavre, palestinienii din Gaza ingroapa mortii neidentificati in gropi comune, cu numere in loc de nume. Din acest motiv, unele familii au inceput sa foloseasca bratari in speranta ca ii vor putea identifica pe cei dragi daca acestia vor fi ucisi. Familia El-Daba a incercat…

- Armata israeliana este gata sa intervina terestru in Fașia Gaza, insa mai așteapta decizia conducerii de la Ierusalim. Pana la lansarea operațiunii terestre, continua bombardamentele in Fașia Gaza. Palestinienii ramași in nordul enclavei sunt somați sa se refugieze in sud.

- Palestinienii sau sustinatorii acesui popor, oameni care locuiesc in tarile europene, au dorit sa-si arate sprijinul fata de oamenii blocati in Fasia Gaza si care nu pot scapa de conflictul dintre Israel si Hamas. Emmanuel Macron, presedintele Frantei, susține ca lucrurile ar putea degenera in razboiul…

- Europa va deschide un coridor aerian umanitar catre Fasia Gaza, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declarand ca palestinienii din Gaza „nu pot plati pretul barbariei Hamas”, relateaza AFP. „Palestinienii din Gaza au nevoie de ajutor umanitar”, asa ca „deschidem un coridor…

- Energia electrica a fost intrerupta in Fașia Gaza. Singura centrala electrica din zona a ramas fara combustibil, potrivit Hamas, relateaza Sky News și BBC . Un purtator de cuvant al autoritații pentru energie a declarat, in aceasta dimineața, ca se așteapta ca energia electrica sa se termine in jurul…

- O majoritate a americanilor ar sprijini o interventie militara a Statelor Unite pentru a apara Taiwanul in cazul unei invazii chineze, arata un sondaj publicat miercuri de Fundatia Eurasia Group.