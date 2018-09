Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 59% dintre alegatorii britanici ar vota pentru ramanerea tarii lor in interiorul Uniunii Europene daca in prezent ar avea loc o consultare populara, acesta fiind cel mai ridicat sprijin electoral pentru apartenenta Marii Britanii la blocul comunitar dupa referendumul din vara lui 2016,…

- Apropiata retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar putea duce la cresterea sprijinului pentru independenta Scotiei si pentru unificarea Irlandei, indica un studiu sociologic realizat de institutul Deltapoll pentru asociatia proeuropeana 'Best for…

- Votul in favoarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana poate fi "teoretic" anulat, desi foarte probabil va fi aplicat, nu neaparat printr-un acord care sa contina termeni clari, afirma Pierre Moscovici, comisarul UE pentru Afaceri Economice si Financiare.

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a estimat ca ipoteza iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord este cea mai probabila, el criticând 'intransigenta' manifestata de Comisia Europeana în timpul negocierilor cu Londra, transmite

- Guvernul Theresa May a reiterat, luni dupa-amiaza, ca se opune organizarii unui nou referendum pe tema apartenentei tarii la Uniunea Europeana. Lordul Mandelson, un politician laburist, a cerut organizarea unui nou plebiscit pe tema apartenentei tarii la UE, in contextul unui sondaj de opinie…

- Peste trei sferturi dintre britanici cred ca Guvernul de la Londra are o abordare eronata in negocierile pe tema Brexit, 74% sunt nemultumiti de activitatea premierului Theresa May, iar 50% dintre cetateni vor un nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la UE, arata un sondaj de opinie.

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui referendum pentru a alege intre iesirea tarii din Uniunea Europeana cu un acord pe care Londra l-ar putea incheia cu Bruxelles-ul, retragerea din UE fara nici un acord sau ramanerea regatului in blocul comunitar, a relatat luni Sky

- Politicieni britanici, dintre care multi din partidele de opozitie, spera sa atraga sambata, la Londra, zeci de mii de sustinatori ai organizarii unui al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la exact doi ani dupa prima consultare populara pe acest subiect, transmite…