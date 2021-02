Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, organizatie acuzata de majoritatea partidelor ca publica sondaje trucate la comanda Partidului Socialistilor, a publicat un nou studiu.

- In aceste clipe are loc conferința de presa organizata de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova cu tema „Rezultatele studiului sociologic Vox Populi februarie 2021: Situația socio-economica in condițiile crizei pandemice”

- Curtea Constituționala(CC) a pronunțat astazi, 16 februarie, Decizia nr. 20 prin care a respins cererea de suspendare a acțiunii Decretului Președintelui R. Moldova din 11 februarie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru, noteaza Zdg.md. Curtea Constituționala…

- La o zi de la inaintarea de catre cei 54 de deputati la functia de premier, Mariana Durlesteanu sparge tacerea. Ea a confirmat, vineri, pe pagina sa de Facebook, ca a acceptat sa candideze la functia de prim-ministru al Republicii Moldova.

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova a anuntat ca se va adresa la Curtea Constitutionala pentru a cere anularea decretului prin care Maia Sandu a desemnat-o repetat pe Natalia Gavrilita la functia de premier, desi hotararile Curtii Constitutionale o obligau sa desemneze candidatul majoritatii…

- Liderul grupului de initiativa pentru crearea Partidului Schimbarii, Stefan Gligor, considera ca Socialistii si Partidul Sor nu intentioneaza sa o voteze pe Mariana Durlesteanu in functia de prim-ministru, dar pe liderul Platformei DA, Andrei Nastase, cel care deja a fost inaintat de formatiunea sa…

- Seful fractiunii parlamentare a Partidului Socialistilor, Corneliu Furculita, a anuntat joi, 11 februarie, despre crearea noii majoritati parlamentare dintre Partidul Socialistilor si deputatii din asa-numita Platforma „Pentru Moldova”, controlata de fugarul Ilan Sor.

- Mariana Durleșteanu, candidatul propus de PSRM la funcția de premier, a fost ambasador al Republicii Moldova la Londra și a deținut anterior funcția de ministru al Finanțelor in Guvernul Greceanii și Senior Banker in cadrul Bancii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare pentru