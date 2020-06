Sondaj: Americanii sunt cei mai nefericiți din ultimii 50 de ani Aceasta concluzie vine din Studiul de urmarire a raspunsului la COVID-19, realizat de NORC la Universitatea din Chicago. Potrivit studiului, doar 14% dintre adulții americani spun ca sunt foarte fericiți, în scadere fața de 31% care au spus același lucru în 2018. În acel an, 23% au declarat ca s-au simțit deseori sau uneori izolați social în ultimele saptamâni. Acum, 50% spun asta, potrivit AP News.



