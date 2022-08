Stiri pe aceeasi tema

- Politia federala braziliana l-a acuzat, miercuri, pe presedintele Jair Bolsonaro ca a descurajat folosirea mastilor in timpul pandemiei si ca a sugerat in mod fals ca persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID-19 risca sa contracteze SIDA, transmite Reuters, scrie news.ro. Fii la curent…

- Cei doi politicieni favoriți la alegerile prezidențiale din Brazilia, Luiz Lula și Jair Bolsonaro, iși lanseaza oficial, marți, campania in locuri care le-au marcat profund carierele politice, cu mai puțin de 50 de zile inainte de un scrutin extrem de polarizat. Luiz Inacio Lula da Silva (76 de ani),…

- Facebook nu a reușit sa filtreze reclamele care conțineau dezinformare electorala in Brazilia , potrivit unui nou raport al grupului pentru drepturile omului (Global Witness), in timp ce țara se pregatește pentru alegeri importante in octombrie. Grupul internațional pentru drepturile omului a declarat…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost nominalizat oficial joi de formatiunea sa politica, Partidul Muncitorilor (PT), pentru a candida la alegerile prezidentiale din 2 octombrie impotriva actualului detinator al functiei, Jair Bolsonaro, intr-un scrutin care se anunta cel mai…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a anunțat luni ca s-a ajuns la un acord cu Moscova pentru ca țara de pe continentul sud-american sa cumpere motorina mult mai ieftina din Rusia, acesta parand sa fie cel mai recent avantaj tangibil care decurge din relația sa de prietenie cu președintele Vladimir…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva isi mentine avantajul fata de actualul sef de stat de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, ceea ce i-ar putea permite sa castige alegerile prezidentiale din octombrie inca din primul tur, potrivit unui sondaj publicat joi, informeaza vineri AFP preluat…

- Lula da Silva recastiga teren in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale ce vor avea loc in octombrie in Brazilia, alegeri pe care el le-ar putea castiga chiar din primul tur in fata actualului presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro, arata un nou sondaj de opinie

