SONDAJ ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Votează online candidatul tău preferat la scrutinul de duminică RomaniaTV.net face un sondaj online, in care va puteti exprima optiunea de vot in timp real. Cu cat veti intra mai multi si veti vota, cu atat mai fidela va fi imaginea asupra rezultatului primului tur al alegerilor prezidentiale. Primii doi candidati in ordinea voturilor obtinute vor intra in turul II al alegerilor, care se va desfasura pe 24 noiembrie. Primele rezultate de tip exit poll vor fi aflate la ora 21.00, imediat dupa inchiderea urnelor. Institutele acreditate realizeaza sondaje la sectiile de vot pe intreaga durata a zilei de duminica si le centralizeaza, astfel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

