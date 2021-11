Sondaj ALARMANT: Există riscul ca bursele să scadă cu peste 10% în 2021, până la peste 20% anul viitor Care sunt perspectivele pentru bursele globale pana la final de an și in 2022? Vine sau nu Marea Corecție pe burse? Acestea au fost intrebarile pe care casa de brokeraj XTB Romania, specializata in bursele internaționale, le-a adresat, in cadrul unui sondaj, catre 11 analiști, investitori și cunoscatori ai piețelor de capital din Romania. Deși parerile sunt imparțite, sunt anticipate scaderi pe bursele internaționale intre 10% pana la finalul acestui an și pana la peste 20% in 2022, din cauza creșterii inflației, a scumpirii energiei și a problemelor din lanțul de aprovizionare. Aceștia indeamna… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

