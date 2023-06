Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Europei se intalnesc in umbra Rusiei. Summitul Comunitatii Politice Europene, gazduit de Republica Moldova, va transmite un mesaj ferm de pace. Adunarea a peste 40 de lideri europeni in Moldova, joi, va fi un semn al angajamentului colectiv de a-și uni forțele impotriva Rusiei. La reuniunea…

- Numarul kazahilor care cred ca Rusia vecina le-ar putea invada țara, fosta republica sovietica, s-a dublat in ultimele șase luni, pe masura ce razboiul din Ucraina continua, releva rezultatele unui sondaj de opinie realizat de cercetatorii kazahi, publicat miercuri, relateaza Reuters, potrivit RADOR.Kazahstan,…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca a trimis luni, 15 mai, un avion de vanatoare pentru a impiedica avioanele de patrulare franceze și germane sa intre in spațiul sau aerian deasupra Marii Baltice, dupa ce le-a detectat zburand spre Rusia, informeaza Reuters.Moscova a precizat, intr-un comunicat…

- Majoritatea germanilor vrea ca Ucraina sa inceapa negocieri cu Rusia pentru incheierea razboiului declansat de invazia rusa in urma cu aproape 15 luni, arata un sondaj de opinie efectuat de Institutul de Cercetare YouGov pentru agentia dpa, preluata de Agerpres.

- Majoritatea moldovenilor, adica 52% din participanții la sondaj considera ca razboiul trebuie stopat cat mai rapid, chiar daca acest lucru ar insemna ca Ucraina sa cedeze teritorii Rusiei. Aproape in jumatate cred ca Ucraina trebuie sa-și recupereze toate teritoriile, chiar daca razboiul va fi mai lung…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat vineri, 24 martie, la Ottawa, ca, pana in prezent, China „nu a livrat” arme Rusiei, in pofida temerilor exprimate de occidentali pe aceasta tema, scrie AFP. „Sunt trei luni de cand aud ca China va furniza Rusiei arme importante. Nu inseamna ca nu o vor face,…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- La un an de la inceperea razboiului in Ucraina, europenii sunt uniți in susținerea lor pentru Kiev. Insa aceasta unitate nu ar trebui sa fie luata drept sigura. Presiunile costului de trai, infrangerile armatei ucrainene pe campul de lupta și revenirea migrației ca subiect politic ar putea sa „dinamiteze”…