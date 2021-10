Sondaj: 88% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită Doar 11% dintre romani cred ca tara merge intr-o directie buna, in timp ce 88% considera ca directia este gresita, arata un sondaj realizat de IRES, potrivit caruia 31% dintre cei chestionati cred ca PSD ar trebui sa dea premierul, 19% considera ca acest drept revine PNL, iar un sfert dintre ei nu stiu sau nu raspund. „Am 30 de ani de cand fac sondaje si nu am vazut niciodata o asemenea cifra. In ultimii ani, in cea mai mare criza, aveam cam 25% din oameni care spuneau ca directia e buna. Restul spuneau ca directia e proasta. Acum vedem ca doar 11% spun ca directia este buna. E cu adevarat o criza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

