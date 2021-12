”Numarul celor care vor petrece anul acesta Craciunul alaturi de familie a crescut fata de 2020. 8 din 10 romani vor ramane acasa de sarbatori, avand in vedere oboseala acumulata in cel de-al doilea an pandemic si nevoia de a fi mai mult alaturi de cei dragi, fata de 7 din 10 anul trecut. Mai mult, jumatate au acelasi plan si de Revelion”, arata un sondaj recent efectuat pe platforma de recrutare BestJobs. Riscurile de imbolnavire cu COVID-19 pe fondul intalnirii cu familia si prietenii de sarbatori sunt un motiv de ingrijorare pentru numai 21% dintre cei care au raspuns sondajului realizat de…