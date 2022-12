Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor oferite de MKOR Consulting prin intermediul studiului Consumer Sentiment 2022, ingrijorarile privind contextul economic din 2022 au determinat peste jumatate (57%) din consumatorii din țara sa economiseasca bani in ultimele 6 luni. In acest context, consumatorii și-au redefinit prioritațile…

- Potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de CEC Bank, in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, bugetul mediu alocat sarbatorilor de iarna se ridica anul acesta la 1.090 de lei, in crestere cu 7% fata de anul trecut, din cauza cresterii preturilor la utilitati, alimente si carburanti Prin…

- Romanii se pregatesc sa-si petreaca sarbatorile mai mult acasa, decat plecati in vacanta, si cu bugete in scadere, din cauza cresterii preturilor la utilitati, alimente si carburanti, rezulta dintr-un sondaj realizat de o banca.

- Aproape jumatate și-au redus bugetul fața de anul trecut din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți,…

- Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Bugetul mediu alocat sarbatorilor…

- Aproape 60% dintre romani se tem ca le va fi foarte greu sa achite facturile pentru utilitati in iarna care vine, arata un studiu realizat de o companie de cercetare de piata.58% dintre romani au declarat ca le va fi foarte greu sa achite facturile, procentul fiind mai ridicat in cazul tinerilor…

- 58% dintre romani declara ca le va fi foarte greu sa achite facturile pentru utilitați in iarna care urmeaza, iar 50% sunt ingrijorați ca nu vor reuși sa incalzeasca locuința, arata un studiu național realizat de Reveal Marketing Research, citat de Euractiv.ro . Soluțiile pe care romanii le iau in…

- ”59,5% dintre romani declara ca situatia financiara li s-a inrautatit fata de anul trecut”, rezulta din Barometrul financiar trimestrial realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Ponderea celor afectati financiar a crescut cu 10 puncte procentuale fata de precedentele…