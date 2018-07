Sondaj: 72% dintre polonezi, împotriva acceptării refugiaţilor din Orientul Mijlociu şi Africa Un procent de 60% dintre polonezi sunt impotriva acceptarii unui flux de migranti in Polonia, in timp ce aproape 29% cred ca tara lor ar trebui sa accepte refugiatii numai pana in momentul cand ei se pot intoarce acasa si doar 5% sunt de parere ca Polonia ar trebui sa permita libertatea de sosire si de instalare a refugiatilor din Orientul Mijlociu si Africa, constata un sondaj al Institutului CBOS publicat vineri de agentia PAP. Cea mai mare parte a celor care sunt pentru acceptarea refugiatilor fara conditii sunt locuitori ai oraselor cu populatie de peste o jumatate de milion de locuitori (12%),… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

