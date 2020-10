Stiri pe aceeasi tema

- Patru din zece romani, care nu dispun deja de un sistem de securitate, iau in calcul achizitia si montarea unuia in urmatoarele 12 luni, potrivit unui sondaj online comandat de Atu Tech (a2t.ro), magazin online de sisteme de securitate din Romania. Potrivit sursei citate, peste 51% dintre cei care au…

- 4 din 10 romani, care nu dispun deja de un sistem de securitate, iau in calcul achiziția și montarea unuia in urmatoarele 12 luni. Peste 51% dintre cei care au in vedere instalarea unui sistem de securitate acasa locuiesc in apartamente la bloc, 45% dețin o casa individuala, restul iau in calcul…

- Peste 65% dintre romani sunt de acord cu masurarea temperaturii corporale la intrarea in magazine, instituții publice, unitați de invațamant, cladiri de birouri, fabrici, spitale, școli, potrivit unui sondaj online comandat de Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate…

- Începând de joi, 24 septembrie, plațile pentru contravaloarea permiselor de conducere realizate de persoanele fizice pot fi achitate online, prin Ghișeul.ro, a anunțat Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). De asemenea, plațile pentru autorizațiile de circulație provizorie…

- Peste 45% dintre angajații care au copii iși doresc ca noul an școlar sa se desfașoare normal, in ciuda contextului epidemiologic actual, iar elevii sa inceapa cursurile direct din bancile școlii, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare online BestJobs. Alți 29% prefera un sistem de invațamant…

- Aproape 90% din restaurante au inregistrat venituri in cel de-al doilea trimestru din 2020 la un nivel de cel mult 75% fata de trimestrul doi din 2019, iar patronii se asteapta ca traficul redus de clienti sa ramana principala provocare in urmatoarele luni, arata Barometrul Restaurantelor din Romania…

- Odata cu aparitia pandemiei COVID-19, in perioada martie-iulie s-a inregistrat o crestere de aproximativ 200% a numarului de utilizatori pe atlas.app , platforma digitala integrata de servicii de sanatate si wellbeing. Cei mai multi dintre acestia, aproximativ 75%, au solicitat suport psiho-emotional…

- PSD solicita Parchetului General sa se autosesizeze, dupa raportul Curții de Conturi, care a scos la iveala grave nereguli la Guvern in timpul starii de urgența. ”Romanii cu pandemia, Guvernul PNL cu hoția! In timp ce romanii erau ținuți in case, Guvernul PNL a devalizat bugetul Romaniei! O spune…