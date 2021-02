Sondaj: 64% dintre români nu și-ar schimba furnizorul de energie Un procent de 88% dintre romani declara ca stiau ca piata de energie electrica s-a liberalizat de la 1 ianuarie 2021, iar 64% dintre respondenti spun ca intentioneaza sa pastreze acelasi furnizor de energie electrica, in timp ce o treime dintre romani (33%) au aflat despre liberalizarea pietei de energie abia dupa 1 ianuarie 2021, […] The post Sondaj: 64% dintre romani nu și-ar schimba furnizorul de energie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

