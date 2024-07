Sondaj: 6 români din 10 cred că nivelul lor de bunăstare va crește Unii romani sunt optimiști. Șase din zece romani se asteapta ca nivelul lor de bunastare sa creasca anul acesta, iar doi din zece considera ca acesta va ramane la fel, conform celei mai recente editii a Barometrului UNSAR – IRES privind perceptia riscului si cultura asigurarilor din Romania. Respondentii au mentionat printre factorii cu o contributie semnificativa la bunastarea personala accesul la educatie (78% dintre repondenti), echilibrul emotional (72%), starea de sanatate si stilul de viata echilibrat – alimentatie, sport, timp liber, vacante, calatorii (70%) etc, potrivit unui comunicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

